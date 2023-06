Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Verde (PVEM) se acomodó en la contienda por el 2024 y ofreció su apoyo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Algunos de los principales operadores del Verde, como Arturo Escobar y Jesús Sesma -que en el sexenio pasado fueron promotores del priista Enrique Peña– ahora le armaron un mitin a la Mandataria morenista capitalina afuera de la Expo Santa Fe y le ofrecieron acompañamiento en su búsqueda por la Presidencia.

Sheinbaum fue invitada a un foro del PVEM para hablar sobre su propuesta verde, pero fue recibida con un mitin político con música de banda y porras, así como pancartas de #EsClaudia y #EsVerde, ante cientos de simpatizantes acarreados.

Ya una vez dentro del inmueble y ante los integrantes de la Convención Nacional del PVEM, Sheinbaum recibió el apoyo del ex senador Arturo Escobar y de miembros de la cúpula del partido.

«Hace como un año le dije si algún día levantas la mano y buscas o aspiras a ser Presidenta quiero estar trabajando contigo. Y hace unas semanas, le dije: ‘doctora, eres la más popular de Morena, pero en el Verde eres más popular que en Morena; si allá tienes un porcentaje de aceptación del 70-75 por ciento, aquí tienes arriba del 90 por ciento, casi es unanimidad», dijo Escobar a Sheinbaum, en medio de una ovación de la cúpula del PVEM.

Ante tal expresión, la Mandataria capitalina aseguró que cambiaba «la cachucha» como Jefa de Gobierno por unas horas para platicar sobre sus políticas verdes y sus aspiraciones.

«Yo disciplinadamente me voy a esperar al domingo, al Consejo Nacional de Morena, para que ahí se diga el planteamiento y el lunes estarán escuchando mi posicionamiento», manifestó.

Sheinbaum se dijo «sorprendida» del evento masivo, pues según ella había sido invitada a un foro para hablar de políticas verdes.

Sin embargo, aprovechó para dirigirse a los simpatizantes del PVEM y conminarlos a seguir unidos impulsando la llamada 4T.

«En este momento estamos uniendo muchas de las fuerzas políticas que representan la Cuarta Transformación y así deseamos seguir porque vean el ejemplo del Estado de México, cuando estamos juntos siempre salimos triunfantes», expresó.

La Mandataria fue la única «corcholata» morenistas que recibió este trato. En reuniones previas fueron recibidos el Canciller Marcelo Ebrard, el Senador Ricardo Monreal y diputado Gerardo Fernández Noroña, con actos pequeños. El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue invitado, pero no acudió por «cuestiones de agenda».