¿Se acaba la Modalidad 40? Expertos explican qué está pasando

La suspensión temporal de las condiciones habituales de acceso a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) genera incertidumbre entre los trabajadores que buscan mejorar su pensión, advirtieron especialistas durante una mesa de análisis de El Heraldo de Aguascalientes.

El especialista en seguridad social y exdelegado del IMSS, Crispín García Viveros, y el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, Francisco Gustavo Luna Meza, explicaron que este esquema permite continuar realizando aportaciones voluntarias después de concluir una relación laboral, con el objetivo de incrementar el monto de la pensión.

García Viveros señaló que el acuerdo administrativo del Consejo Técnico del IMSS modifica las condiciones para quienes buscan incorporarse, particularmente en lo referente al salario de cotización y la posibilidad de realizar aportaciones retroactivas. Aunque la ley contempla un plazo de cinco años después de la baja para solicitar esta continuación, indicó que será necesario conocer los resultados del periodo de revisión de seis meses anunciado por las autoridades.

A quienes ya están inscritos les recomendó mantener sus pagos al corriente, pues interrumpirlos puede comprometer la continuidad del esquema y los beneficios obtenidos.

En contraste, quienes planeaban incorporarse deben evaluar su situación antes de comprometer sus ahorros, vender bienes o contratar financiamientos para incrementar su pensión. Luna Meza subrayó que las condiciones varían según la edad, el salario, las semanas cotizadas y el régimen pensionario.

Explicaron que la Modalidad 40 puede tener un impacto importante para quienes se pensionen bajo la Ley de 1973, cuyo cálculo considera el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. En el régimen de 1997, en cambio, el beneficio de la Modalidad 40 depende principalmente de los recursos acumulados en la cuenta individual de la Afore.

También alertaron sobre empresas e intermediarios que ofrecen financiamiento para cubrir las aportaciones, por lo que llamaron a evitar simulaciones y verificar las condiciones de cualquier operación.

Finalmente, recomendaron acudir al IMSS para obtener información oficial y evitar decisiones precipitadas mientras se definen los alcances de las medidas anunciadas.