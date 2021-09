El Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes, presidido por Carlos García Villanueva, manifestó ayer su absoluto desacuerdo con el fallo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar algunos artículos del Código Penal en Coahuila que protegían la vida de las mujeres y los hombres en su primera etapa de su existencia dentro del vientre materno.

Consideró que si no existe derecho a la vida, no pueden darse el resto de los derechos humanos o quizás se den de modo superficial, motivo por el cual este Frente emprende un proceso de análisis jurídico para determinar los siguientes pasos a dar, pues los ministros de la SCJN no fueron congruentes y respetuosos con sus propios fallos, consideró.

Por lo anterior se presionará para que la Suprema Corte cambie de opinión posteriormente, porque ayer fueron vulneradas las reformas a favor del derecho a la vida que tienen un sustento jurídico, reconocido a nivel nacional e internacional y se protegen en tratados, convenciones y normas nacionales.

Carlos García Villanueva detalló que un 90% de la ciudadanía se encuentra de acuerdo con proteger la vida desde la concepción, otras encuestas reportan que 2 de cada 3 mexicanos apoyan contundentemente la vida, con sentido humano y sentido común saben que la vida debe prevalecer sobre los demás derechos porque es la condición para se puedan siquiera disfrutar los demás.

“El reconocimiento del derecho a la vida desde la concepción no viola los derechos de las mujeres ni pone en entredicho su seguridad, por el contrario, las protege. Hoy más que nunca decimos que México se escribe con M de Mujer y Mujer se escribe con M de Madre, porque los mexicanos sí tenemos y apreciamos a nuestra madre, hoy lamentamos que la SCJN decidiera en contra de los más débiles e indefensos, como las y los bebés que hoy están en el vientre de su mamá”, concluyó.