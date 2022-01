Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Decenas de personas saturaron ayer clínicas privadas y farmacias para solicitar pruebas por síntomas de Covid.

Los negocios no se dieron abasto y varias tuvieron que suspender las consultas. Además tuvieron que implementar un sistema de atención exclusivamente con citas.

También algunas clínicas de salud del gobierno de la Ciudad de México realizaron pruebas pero con horarios limitados.

Andreu Comas, virólogo del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, alertó que en esta primer semana de enero, el número de casos de Covid-19 se triplicará con respecto a la semana anterior.

«Esta semana estamos como en el pico de la primera ola; claro no tenemos el pico de mortalidad y de hospitalización por la vacunación», explicó.

Comas dijo que se espera que en la primera semana de enero se registren 63 mil 629 casos nuevos de Covid, con un promedio de 9 mil casos diarios.

Ayer la Secretaría de Salud reportó 37 muertes más por Covid-19 en México, con lo que suman oficialmente 299 mil 581 decesos.

En el comunicado técnico diario, la dependencia contabilizó ayer 2 mil 877 casos de Covid, para sumar 3 millones 993 mil 464 casos confirmados.

Del total de contagios acumulados, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí concentran el 65 por ciento.

En su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer un incremento de casos Covid por la variante Ómicron, pero justificó que no hay registro de más hospitalizaciones y muertes.

«Sí están incrementándose los contagios por esta variante, pero no hay más hospitalización y no hay fallecimientos (…) pensamos que van a aumentar los contagios, pero no está afectando, no tiene la misma gravedad esta variante que la otra que nos afectó mucho», dijo.

La ocupación hospitalaria de ayer fue de 14 por ciento y no tuvo cambios, así como 12 por ciento de ocupación de camas con ventilador, mencionó AMLO.

