Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que el organismo ve con entusiasmo y satisfacción que la ciudadanía valore y defienda la democracia.

En un video difundido en redes, posterior al mensaje de José Woldenberg en el Monumento a la Revolución, el consejero presidente agradeció a quienes participaron en la marcha en defensa del árbitro electoral y les pidió entender las palabras del primer presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE.

«En el INE vemos con entusiasmo y satisfacción que la ciudadanía valores y defienda esa democracia que, con tanto sacrificio, fue construida de manera gradual y colectiva en las últimas décadas. Gracias, pues, a todas y todos», expresó.

Córdova aseguró que se encuentra en la Ciudad de México para darle seguimiento a la marcha, y no otro País, cómo indicó el representante de Morena ante el Consejo General del Instituto.

Informó que los integrantes del Consejo General del INE decidieron no asistir para evitar que su presencia pudiera ser utilizada para descalificar lo que llamó un «acto de defensa de la democracia».

«La democracia mexicana no se construyó en un día ni es obra de un solo hombre, de un solo partido, de unas de las ocho fuerza política, es producto de múltiples luchas cívicas en contra de un régimen del partido hegemónico, luchas en contra del fraude electoral que caracterizaba y ese pasado predemocrático, luchas encabezadas por personajes que se han convertido en símbolos de nuestra transición a la democracia, que fueron acompañadas por millones de ciudadanos y ciudadanos», afirmó.

Córdova reconoció que en esa historia hacia la democracia, José Woldenberg ha tenido un papel fundamental, por lo que aseguró que vale la pena entender sus palabras y la de muchos otros actores sociales comprometidos con la democracia.

«Hoy vale la pena entender las palabras de Woldenberg y de otros luchadores sociales, activistas, políticos comprometidos con las causas democráticas pertenecientes a las más diversas corrientes de pensamiento que hicieron valiosas aportaciones a esta gran obra colectiva que hoy nos permite vivir en libertad y que nuestro futuro político se define a través del voto libre de las y los ciudadanos en elecciones auténticamente democráticas», sostuvo.