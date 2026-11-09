El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incorporó a dos empresas vinculadas con procedimientos fiscales en Aguascalientes al listado definitivo de contribuyentes que no lograron desvirtuar la presunción de haber emitido facturas por operaciones inexistentes, conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

La disposición, publicada en el Diario Oficial de la Federación, identifica a Construcciones y Desarrollos Marvi, S.A. de C.V., y Grupo Comercial SVJ, S.A. de C.V., cuyos expedientes fueron atendidos por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes número 1.

Los procedimientos comenzaron en junio de 2026, cuando ambas compañías fueron notificadas de las irregularidades detectadas. Según el SAT, los contribuyentes emitieron comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material suficientes para realizar las operaciones facturadas.

La autoridad otorgó a las empresas un plazo de 15 días hábiles para presentar documentación y argumentos que aclararan su situación. Sin embargo, ninguna compareció ni aportó pruebas para desvirtuar las observaciones.

Ante esta situación, el SAT emitió resoluciones definitivas y procedió a incluirlas en el listado correspondiente, una vez transcurridos los plazos legales sin recibir resoluciones judiciales que ordenaran suspender, anular o revocar los procedimientos fiscales iniciados contra ambas compañías.