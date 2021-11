Sergio Cuevas Ávila El Heraldo

Mayores medidas de control fiscal tendrán las empresas contempladas en la Miscelánea Fiscal 2022 que deberán tomar en cuenta para evitar alguna sanción por parte del SAT, así lo estableció el vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Ramiro Ávalos Martínez.

Entrevistado en el marco de la inauguración del Foro Fiscal de la región Centro-Occidente organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes y que se lleva cabo en el FICOTRECE, comentó que dentro de la Reforma Fiscal del próximo año hay temas básicamente de control por parte de la autoridad para efectos de llevar a cabo una mejor recaudación y no se tienen nuevos impuestos, ni tampoco un incremento de tasas impositivas y más bien hay medidas de simplificación enfocadas y dirigidas como el Régimen Simplificado de Confianza para 10.1 millones de personas físicas y 2.1 millones de personas morales.

En el caso de los empresarios, enfatizó que hay más medidas enfocadas a que si hay compañías que tienen socios o accionistas que estén de cierta forma irregular, van a tener un efecto en la cancelación de su Certificado de Sellos Digitales, con lo que se verán impedidos para emitir facturas y llevar un control en el pago de sus impuestos.

Recalcó que todo incumplimiento genera sanciones económicas y si son estructuras de evasión de impuestos, hay hasta sanciones corporales, por lo que para el año 2022 la Miscelánea Fiscal contempla nuevos supuestos donde si el contribuyente no está ordenado, tenga alguna falta o alguna irregularidad fiscal, se le va a cancelar su CFDI, o bien si sus ingresos declarados no coinciden con los datos que tiene la autoridad con los comprobantes fiscales o los estados de cuenta bancarios, les va a generar un problema con la autoridad.

Por lo anterior dijo que el empresario debe estar atento a que previamente a la acción de fiscalización del SAT, hagan ese diagnóstico y lo atiendan antes de que llegue un posible llamado de la autoridad fiscal. “Eso va a ayudar siempre en el cumplimento de las obligaciones fiscales”.