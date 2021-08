Las empresas del autotransporte de carga están de cabeza ante el nuevo complemento “Carta Porte” que exige el SAT, el cual será obligatorio a partir del 30 de septiembre, destacó el ex presidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, José Alfredo Franco Hernández.

Comentó que recientemente hubo una modificación a una regla Miscelánea, la cual estableció una entrada en vigor el pasado 1º de junio, sin embargo, actualmente hay un periodo de aclimatamiento y de prueba, por lo que la obligatoriedad será hasta el próximo 30 de septiembre.

Explicó que este cambio implica que las empresas fletistas o dedicadas al traslado de mercancías en el país deben hacer un CFDI y además añadir un complemento Carta Porte con una serie de datos adicionales, lo cual va a implicar que van a estar sujetos a una mayor revisión por parte de las autoridades sobre todo de la Guardia Nacional para acreditar el correcto traslado de las mercancías. “Ya no va a bastar con el CFDI de traslado, sino que tiene que incorporar nuevos elementos que establece la reforma que no pedían anteriormente, por ejemplo, van a pedir que menciones el número de seguro de la compañía para el traslado, el permiso de la SCT que establezca la ruta del traslado, el nombre del chofer, detallar la mercancía que están trasladando, entre otros”.

Destacó que esta nueva obligación implicará una mayor carga administrativa para las empresas fletistas y de autotransporte de carga, además de que, al incumplir con los nuevos requisitos, la mercancía en automático no va a ser deducible de impuestos y la autoridad pudiera presumir de un robo o contrabando, además de ser sujetos a una revisión.

Refirió que a nivel nacional, el presidente de la CANACAR Enrique González ya ha solicitado una prórroga para aplicar este cambio, luego de que existen más de 520 variantes de transportes que deben atenderse, ya que de ponerse en vigor tal y como está planteada la Reforma, se tendría el riesgo de desabasto de mercancías en el país. “Ellos afirman que tienen muchas variables en los traslados, a veces se trasladan mercancías a varios clientes o de un mismo cliente a varios destinos. Piden una prórroga mayor al 30 de septiembre, pero la autoridad aún no se ha pronunciado al respecto”.