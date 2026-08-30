Ante la expectativa de una mayor fiscalización federal durante 2027, las empresas deberán reforzar sus controles internos, cumplir oportunamente sus obligaciones tributarias y verificar las operaciones realizadas con proveedores para disminuir riesgos, advirtió Francisco Gustavo Luna Meza, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes.

Explicó que, ante el compromiso del Gobierno federal de no crear nuevos impuestos, una de las alternativas para incrementar la recaudación será intensificar las revisiones a los contribuyentes mediante las disposiciones fiscales vigentes y el uso de herramientas tecnológicas.

Señaló que la autoridad fiscal ya utiliza cruces de información, sistemas digitales e invitaciones para identificar posibles inconsistencias, por lo que anticipó un incremento en las acciones de fiscalización durante el próximo año. Consideró, sin embargo, que este escenario no debe generar alarma entre los empresarios, sino impulsar una cultura de prevención y cumplimiento.

Luna Meza recomendó tres acciones principales. La primera es mantener al corriente y atender correctamente todas las obligaciones tributarias. La segunda consiste en fortalecer los controles internos de las empresas mediante manuales, registros y procedimientos que permitan demostrar la materialidad y legitimidad de sus operaciones.

Como tercera medida, llamó a revisar la existencia, situación y condiciones de las compañías con las que se mantienen relaciones comerciales, especialmente los proveedores.

El dirigente reiteró que una mayor vigilancia fiscal debe asumirse como parte de la operación empresarial y enfrentarse con documentación, controles adecuados y cumplimiento oportuno para reducir posibles contingencias ante eventuales revisiones de la autoridad.