El Servicio de Administración Tributaria (SAT) llamó a los contribuyentes de Aguascalientes a verificar la identidad de cualquier persona que se presente en sus domicilios en nombre de la institución, ante el riesgo de extorsiones y cobros indebidos por parte de falsos gestores o verificadores, informó Román Villavicencio García, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente.

El funcionario explicó que todo verificador autorizado por el SAT debe identificarse ante el contribuyente mediante su gafete oficial, un oficio de la institución y el oficio de habilitación correspondiente, documento que acredita que está facultado para realizar el acto administrativo.

Además, el personal debe proporcionar al ciudadano la dirección electrónica oficial en la que puede confirmar su identidad. Mediante este mecanismo es posible consultar el listado de personas autorizadas para llevar a cabo este tipo de procedimientos.

Villavicencio García destacó que los contribuyentes no necesitan recurrir a intermediarios para realizar sus trámites ante el SAT. En este sentido, programas como la Oficina Móvil y los módulos de atención permanente buscan acercar los servicios fiscales a la población y reducir la intervención de gestores que cobran por efectuar procedimientos que pueden realizarse directamente ante la autoridad.

El SAT recomendó que, ante cualquier visita domiciliaria, los contribuyentes soliciten la documentación correspondiente y corroboren que el servidor público se encuentre habilitado antes de proporcionar información, realizar algún trámite o entregar dinero.