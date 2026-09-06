Un robo valuado por los afectados en varios millones de pesos es investigado por la Fiscalía General del Estado luego de que delincuentes ingresaran a una residencia del fraccionamiento Santa Paulina, en Jesús María, y se apoderaran de dinero, relojes, joyería y teléfonos celulares.

Los habitantes del inmueble salieron aproximadamente a las 16:00 horas del 3 de septiembre y regresaron cerca de las 20:00. Al volver descubrieron que alguien había entrado durante su ausencia.

Dentro de la vivienda encontraron la caja fuerte abierta y detectaron el faltante de dinero. En la planta alta, la recámara estaba revuelta y también habían desaparecido relojes, joyería y varios teléfonos celulares.

En la parte posterior de la propiedad fueron localizados daños en el alambre de púas y dos escaleras plegables colocadas a ambos lados del inmueble, indicios que ya forman parte de las investigaciones para establecer si fueron utilizadas por los responsables para entrar y escapar.

Según los afectados, el resto de las pertenencias permaneció prácticamente intacto, por lo que los responsables aparentemente concentraron el robo en objetos de alto valor y en el contenido de la caja fuerte.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para determinar la forma en que se cometió el robo, cuántas personas participaron y si los responsables contaban con información previa sobre los bienes que se encontraban dentro de la residencia.