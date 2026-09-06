Un robo valuado por los afectados en varios millones de pesos es investigado por la Fiscalía General del Estado luego de que delincuentes ingresaran a una residencia del fraccionamiento Santa Paulina, en Jesús María, y se apoderaran de dinero, relojes, joyería y teléfonos celulares.
Los habitantes del inmueble salieron aproximadamente a las 16:00 horas del 3 de septiembre y regresaron cerca de las 20:00. Al volver descubrieron que alguien había entrado durante su ausencia.
Dentro de la vivienda encontraron la caja fuerte abierta y detectaron el faltante de dinero. En la planta alta, la recámara estaba revuelta y también habían desaparecido relojes, joyería y varios teléfonos celulares.
En la parte posterior de la propiedad fueron localizados daños en el alambre de púas y dos escaleras plegables colocadas a ambos lados del inmueble, indicios que ya forman parte de las investigaciones para establecer si fueron utilizadas por los responsables para entrar y escapar.
Según los afectados, el resto de las pertenencias permaneció prácticamente intacto, por lo que los responsables aparentemente concentraron el robo en objetos de alto valor y en el contenido de la caja fuerte.
La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para determinar la forma en que se cometió el robo, cuántas personas participaron y si los responsables contaban con información previa sobre los bienes que se encontraban dentro de la residencia.
Un robo valuado por los afectados en varios millones de pesos es investigado por la Fiscalía General del Estado luego de que delincuentes ingresaran a una residencia del fraccionamiento Santa Paulina, en Jesús María, y se apoderaran de dinero, relojes, joyería y teléfonos celulares.