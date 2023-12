Por J. Jesús López García

A los monumentos que se llevaban a cabo en memoria de algún acontecimiento en el cual refería la acción de una deidad, un héroe sobresaliente para su momento legendario, o para el momento fundacional de cierta ciudad, los griegos y los romanos, lo denominaban, en singular, como heroon o heroum, y en plural heroa.

Se edificaban en el sitio del hecho, y en el asunto de los héroes mortales, encima de su sepulcro. Tal el caso del edificio que se alzaba como heroon y como templo, el oráculo de Delfos, que a decir de la mitología griega, Apolo dio muerte a la gran serpiente Pitón, para establecer su propio oráculo; uno más lo constituye el Erecteón en la Acrópolis ateniense, vecino del Partenón, y cuya particularidad en el pórtico son las columnas con forma de mujer, denominadas cariátides, que según los hechos mitológicos aducen a Zeus como el que fulminó con un rayo a Erecteo, rey primitivo de Atenas.

La función de los edificios era fungir como maneras para evocar ese tiempo mítico y para integrarlo al diario presente. A partir de la época romana paleocristiana, durante el siglo V, los heroa, se transformaron en martyria, que en su naturaleza eran semejantes a los conjuntos griegos, sin embargo, celebraban el lugar en donde se había llevado a cabo un acontecimiento significativo para la Fe cristiana, o también para recordar el sitio donde yacía un mártir o un santo de la Iglesia.

Durante la Edad Media, se edificaron múltiples martiria, y para el Renacimiento apareció el templete de San Pietro in Montorio, un caso tardío en la ciudad de Roma, obra del arquitecto Donato Bramante (c. 1443-1444/1514), que según se consideró en el momento de su construcción, era el sitio en el cual Simón Pedro (finales del siglo I a. C.- c. 67 d. C), había sido encarcelado y crucificado. El pabellón es de planta circular y probablemente remite al oráculo de Delfos, lo que significa la clara influencia de la Antigüedad Clásica en el pensamiento, el arte y la arquitectura del Renacimiento.

De lo anterior podemos colegir, que ese es el propósito de los conjuntos memoriales, del recuerdo, y que mejor que traer a colación las referencias remotas para determinar una línea discursiva que llegue más a fondo en un discernimiento común. Tal vez sea la razón para que se alcen elementos religiosos en un sitio que por sus particularidades topográficas, sea claramente identificable como un ámbito singular.

Hoy día ya no se edifican heroa o martyria, pues los mitos ya no se articulan en este tiempo en donde el cálculo cronológico es exacto, sin embargo también porque tanto los mitos y las religiones, cualesquiera que estos sean, ya no se ajustan a un lugar geográfico específico.

El cosmos cristiano excede la geografía y el espacio en donde se llevaron a cabo los capítulos bíblicos, así como los acontecimientos, supuestos o verdaderos, que fundamentan múltiples credos en el mundo, por lo que pares lejanos de los heroa o martyria son varios de los santuarios o monumentos de carácter religioso, algunos más célebres que los demás, incluso ciertos muy polémicos, tal como la abadía y basílica con su imponente cruz, en el renombrado Valle de los Caídos, en España, que a partir de 2022 se le denominó oficialmente Valle de Cuelgamuros, diseño de los arquitectos Pedro Muguruza (1893-1952) y Diego Méndez (1906-1987). A nivel nacional se cuenta con el Santuario de Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, Silao, Guanajuato, proyecto del arquitecto Nicolás Mariscal Piña (1875-1964).

Localmente, en el estado aguascalentense, se tiene el santuario de las Tres Caídas, que llama la atención por el considerable elemento escultórico que representa con tres cruces diagonales con respecto al piso, al conocido y venerado suceso del Viacrucis. El conjunto domina la geografía de Cosío, y es esencialmente una clase de martyria, si bien es cierto, nuestro estado y país distan en mucho del Gólgota donde fue crucificado Jesús, sin embargo, evoca e impulsa a la reflexión continua, así como también, para la conmemoración y la fiesta.