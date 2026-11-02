Rodrigo Alejandro Goyeneche Chávez Agencia Reforma

Torreón, México.- El Santos Laguna llegó a la zona de Liguilla del futbol mexicano.

Los ‘Guerreros’ superaron 1-0 en un partido bastante sufrido a un combativo Necaxa que vendió carísima la derrota en el Estadio TSM Corona en la Jornada 15 del Apertura 2026, pero para los santistas, el triunfo los llevó al octavo lugar de la tabla.

El conjunto hidrocálido, penúltimo lugar de la Liga, le plantó cara a un cuadro de Torreón que venía de ser frenado en Tijuana y le metió un par de sustos en el primer tiempo, siendo la más clara una oportunidad de Juan David Valencia, quien definió al poste y en el contrarremate se trabó en el campo y no pudo empujar el balón con el marco abierto, situación que lo hizo azotar el césped del coraje, sumado a dos tiros de Owen González y Emi Rodríguez que pasaron cerca de la portería de Carlos Acevedo.

Valencia tuvo otra jugada en el complemento en la que tampoco pudo definir ante la defensa lagunera y Santos poco a poco se metió al juego, hasta que un autogol los condujo a la victoria. Un desborde de Mauricio Cuevas al 72′ terminó en un centro retrasado que no iba a encontrar destino, pero la pelota le rebotó a Joshua Alejandro Palacios, quien venía regresando, y el esférico terminó al fondo del marco de los ‘Rayos’.

Con la victoria, Santos llegó a 22 puntos y desplazó a Rayados y a Pumas en la tabla, por lo que buscarán acercarse a la Fase Final el viernes en su visita al Atlante, mientras que Necaxa intentará levantarse el viernes en casa frente a los Xolos de Tijuana.