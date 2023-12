Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Ni están traumados ni hay heridas que sanar, pero muchas Navidades los hermanos José Luis y Raúl, de Río Roma, se quedaron esperando el regalo prometido, ese que Santa nunca les trajo.

Los creadores de hits como «Mi Persona Favorita» y «Me Cambiaste la Vida» se ríen al recordar esas anécdotas de niños, aunque también tienen muy presente cuando por fin recibieron el tan anhelado videojuego que compartieron entre los cuatro hermanos.

«Mi mejor regalo fue el Super Nintendo, bueno, era para todos. Fue lo que siempre pedí y un día nos lo trajeron.

«Generalmente Santa no nos traía nada de lo que queríamos o no llegaba o nos traía otras cosas», recuerda Raúl, el menor del dueto.

Los Río Roma crecieron en el seno de una familia que no tenía muchos recursos en Tulancingo, Hidalgo, aunque aseguran que el amor de sus padres nunca les faltó y de ellos heredaron el gusto por la música.

José Luis tiene una teoría de por qué no llegaban los regalos que pedían sus tres hermanos y él.

«Como que a Santa le daban un paquete de juguetes y era lo que repartía (risas). No es una herida que hay que curar, pero quién sabe, quizás por eso Raúl compra y compra motos. ¡Tiene siete motocicletas! Y yo compro casas y depas», comparte el cantante.

«Nos da risa. No es un trauma de la infancia», expresa Raúl.

Aunque no fueron unos niños consentidos, atesoran recuerdos de su infancia, por ejemplo, Raúl tiene muy presente los conciertos en la escuela en la época decembrina.

«Mis papás cantaban en el coro de la escuela, se sentía mucho la Navidad, se preparaba en casa todo, el coro, la canción y ahí mismo nos empezaron a jalar como solistas. Ahí empezó la onda de querer ser cantantes, que podía ser algo padre.

«Nos empezó la cosquilla. Entonces empecé a componer y vi el poder de las canciones, dijimos ‘vamos a darle con todo'», cuenta José Luis.

Este 24 de diciembre, los hermanos celebrarán en familia, la cual, aunque su apellido es Ortega Castro, ahora llaman «familia Roma», por el nombre del dueto.

«En casa todos nos decimos Roma, Teresita Roma (su madre), hasta mi perrita se llama Roma. Es un poco en broma, pero está padre tener esa doble identidad. A veces voy a un restaurante y pido para José Luis Roma, y a veces que no quiero que sepan que voy, digo mi nombre, José Luis Ortega».