En el marco de la celebración del Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, el gremio musical de Aguascalientes busca fortalecer su presencia en los eventos masivos que se realizan en la entidad y obtener mayores oportunidades de contratación, así como una remuneración económica acorde con su trabajo, informó José Alejandro Velázquez López, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Música del Estado de Aguascalientes y Conexos.

Señaló que uno de los principales planteamientos de la organización es que las autoridades estatales y municipales abran más espacios para el talento aguascalentense, particularmente en los espectáculos y actividades de gran convocatoria. Explicó que, aunque el gremio ha logrado avances en su organización y reconocimiento, todavía existen dificultades para que las agrupaciones locales puedan presentarse en determinados escenarios, debido a que en ocasiones no se les brinda la oportunidad o deben cubrir por cuenta propia los gastos de su participación.

Indicó que existe una diferencia entre los recursos que se destinan a los artistas nacionales o foráneos, cuyos contratos pueden alcanzar millones de pesos, y los asignados a las agrupaciones locales, que en algunos casos solicitan alrededor de 10 mil pesos por presentación y reciben como respuesta que no hay presupuesto disponible.

Sostuvo que la petición no se limita a las agrupaciones que ya cuentan con reconocimiento, sino que también pretende beneficiar a nuevos talentos y músicos de amplia trayectoria, incluidos aquellos que, por su edad, tienen menos oportunidades de contratación, pero desean continuar participando en actividades musicales.

En ese sentido, consideró necesario que las autoridades generen mecanismos para distribuir de manera más equitativa los espacios disponibles y permitan que los diferentes exponentes de la música en Aguascalientes tengan acceso a escenarios donde puedan mostrar su trabajo.