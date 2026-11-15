Con una inversión de 547 mil pesos, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) rehabilita 105 metros de la red de drenaje sanitario en el fraccionamiento Santa Anita, con el propósito de prevenir brotes de aguas negras en la vía pública y en las descargas domiciliarias.

Los trabajos se realizan sobre la calle Fernán Caballero, en el tramo comprendido entre las calles Juana de Asbaje y Teresa de Ávila. La intervención contempla la instalación de 38 metros lineales de tubería de 10 pulgadas de diámetro y otros 67 metros de tubería de ocho pulgadas.

De acuerdo con información del organismo operador, la obra registra un avance del 50% y se prevé que concluya a finales de noviembre.

La rehabilitación forma parte de las intervenciones de MIAA para atender el deterioro de la infraestructura sanitaria y reducir los problemas de funcionamiento del drenaje, que pueden ocasionar el retorno de aguas residuales hacia las viviendas y su acumulación en las calles.

El organismo destina alrededor de 547 mil pesos a esta obra, con la que busca mejorar la conducción de aguas residuales en este sector de la ciudad.