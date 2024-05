Staff Agencia Reforma

CDMX.- Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne han decidido darse una nueva oportunidad en el amor. En una entrevista para el podcast «NEstado Burresco», De Lozanne, de 53 años, compartió que ambos experimentaron diversas emociones durante su separación, desde la tristeza hasta la incertidumbre.

«Las relaciones son complicadas cuando ambas partes tratan de ganar, pero cuando te das cuenta de que estás en el mismo equipo y tratas de sacar adelante la relación, y sobre todo, no querer tener la razón,» comentó el músico.

En 2022, anunciaron su separación debido a diferencias en la concepción del matrimonio y la crianza de su hijo Andrés, nacido el 18 de septiembre de 2015. Después de siete meses separados, en 2023, sorprendieron al revelar que habían retomado su relación; sin embargo, esta reconciliación no duró mucho tiempo.

El cantante de Fobia reconoció que fue él quien dio el primer paso para la reconciliación, enviando un mensaje a Sandra expresando sus deseos de volver a estar juntos. «Le escribí un mensaje muy bonito y le dije: ‘cuando tengas tiempo, a ver si nos juntamos y platicamos para ver qué hacemos, que las cosas estén bien siempre’. Ella me respondió con un mensaje precioso, y yo le contesté otro: ‘nos vemos mañana’. Así nos reconquistamos,» relató.

Sandra Echeverría, protagonista de «La Usurpadora», compartió su alegría por la reconciliación con una serie de imágenes junto a su esposo y su hijo. «El amor que lucha, que supera, que crece es el que se aferra. Te elijo a ti una y mil veces @leozanne,» escribió.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne contrajeron matrimonio en octubre de 2014 en Los Ángeles, California.