El bordo Sandovales, ubicado en el municipio de El Llano, se ha convertido en un punto de encuentro para las familias de la región. Especialmente los domingos, sus alrededores reciben a visitantes que acuden para disfrutar del paisaje, pasear y tomarse fotografías en el puente de madera instalado dentro del embalse.

Este espacio, originalmente destinado al abastecimiento de agua para el ganado, adquirió una nueva función recreativa tras su rehabilitación, realizada por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), con una inversión superior a 192 mil pesos.

Los trabajos incluyeron el retiro de toneladas de azolve, lo que permitió recuperar su capacidad de almacenamiento de agua y favorecer la presencia de peces, tortugas, libélulas, patos y diversas especies de aves.

Isidoro Armendáriz, titular de la Sedrae, destacó que los cuerpos de agua atraen naturalmente a la población y que Sandovales, además de conservar su función ganadera, recuperó su belleza para beneficio de las comunidades cercanas.

El funcionario explicó que el programa de construcción y rehabilitación de bordos registra una creciente demanda entre los productores, interesados en mejorar la captación y el aprovechamiento del agua.

Durante 2026, el Gobierno estatal ha destinado 7 millones 250 mil pesos a la construcción y rehabilitación de cerca de 20 bordos en San José de Gracia, Rincón de Romos, El Llano, Calvillo y Aguascalientes.

Estas obras permitirán almacenar conjuntamente 62 mil 156 metros cúbicos de agua, equivalentes a más de 62 millones de litros, para fortalecer las actividades agropecuarias y el aprovechamiento del recurso hídrico.