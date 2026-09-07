Más de 30 mil personas sancionadas por cometer faltas administrativas han sustituido sus sanciones por jornadas de servicio comunitario, principalmente en labores de limpieza y desmalezado de espacios públicos de Aguascalientes, de acuerdo con el balance presentado por el presidente municipal, Leo Montañez.

El programa ha llevado a los participantes a realizar trabajos de mantenimiento en camellones centrales y laterales, bajopuentes y otras áreas de uso común. Durante el segundo año de gestión, estas jornadas permitieron intervenir más de 359 mil metros cuadrados, una superficie equivalente a decenas de hectáreas de espacios urbanos.

La medida forma parte del esquema de sanciones que permite a las personas que incurren en determinadas faltas administrativas optar por el servicio comunitario como una manera de cumplir con la disposición impuesta. En lugar de limitarse al pago de una multa o al cumplimiento de otra medida administrativa, los infractores participan en actividades destinadas a atender zonas que requieren limpieza y mantenimiento.

El volumen de participantes también permite dimensionar el alcance del programa: más de 30 mil infractores han formado parte de estas jornadas desde su implementación, mientras que tan solo durante el segundo año se reportaron la recuperación y el mantenimiento de más de 359 mil metros cuadrados.

Las labores se concentran en espacios que forman parte de la infraestructura urbana cotidiana y que requieren atención periódica, como áreas ubicadas debajo de puentes vehiculares, camellones y franjas laterales de vialidades.

El resultado forma parte de los indicadores incluidos en el segundo informe de actividades de Leo Montañez. El municipio prevé mantener el esquema de servicio comunitario como una alternativa para el cumplimiento de sanciones por faltas administrativas y, al mismo tiempo, sumar participantes a las tareas de conservación de los espacios públicos.