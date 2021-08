Una menor de edad que había sido reportada como desaparecida y su familia se encontraba muy angustiada debido a que no tenían noticias de ella, finalmente fue localizada sana y salva por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes.

Desde el pasado día 4 de agosto, sus familiares reportaron la desaparición de la joven Mónica Esmeralda, de 16 años de edad, quien había salido de su domicilio ubicado en el municipio de Aguascalientes y ya no regresó.

Luego de varios días de no conocerse su paradero, finalmente los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, quienes se encontraban realizando labores de vigilancia en el fraccionamiento Bella Vista, la localizaron cuando caminaba por la calle Bella Vista.

Tras ser asegurada sana y salva, fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público.