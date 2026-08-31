A 34 años de su creación, San Francisco de los Romo y El Llano presentan un desarrollo desigual: el primero aporta cerca del 2.5 % del PIB estatal, con una vocación industrial consolidada, mientras que el segundo representa apenas el 0.6 %, con una economía basada en actividades primarias, afirmó la presidenta del Colegio de Economistas, María del Carmen Corchado Reyes.

Recordó que ambos municipios fueron creados por decreto el 30 de enero de 1992, durante la administración del entonces gobernador Miguel Ángel Barberena Vega. Señaló que su evolución demuestra que la creación de un municipio no debe responder únicamente a razones políticas, históricas o culturales, sino que también debe considerar sus condiciones económicas y perspectivas de desarrollo.

Explicó que San Francisco de los Romo consolidó una economía industrial y diversificada, vinculada con la manufactura y el sector automotriz, favorecida por la presencia de parques industriales y la actividad comercial. En contraste, El Llano mantiene como principales actividades la agricultura de temporal, la ganadería extensiva y un comercio local básico, con presencia de informalidad.

La diferencia también se refleja en el crecimiento demográfico. San Francisco de los Romo pasó de unos 20 mil habitantes en 1992 a 62 mil actualmente, mientras que El Llano pasó de cerca de 17 mil a alrededor de 21 mil. Corchado Reyes relacionó el crecimiento de San Pancho con su capacidad para generar empleos, mientras que la falta de opciones en El Llano ha propiciado que habitantes del municipio se trasladen a Aguascalientes, a otros estados e incluso a Estados Unidos.

La infraestructura y la conectividad constituyen otro factor de contraste. San Francisco de los Romo cuenta con la carretera federal 45, cercanía a vías férreas e infraestructura logística, condiciones que han favorecido la inversión privada. El Llano dispone de una conectividad más limitada mediante carreteras estatales secundarias.

Respecto a Villa Juárez, señaló que existen similitudes con El Llano en su estructura económica y en sus condiciones para generar desarrollo, por lo que advirtió que podría enfrentar un escenario similar si no define una vocación propia. Añadió que su creación incluso podría tener repercusiones en Asientos. Por lo anterior, dijo que la experiencia de ambos municipios plantea la necesidad de definir perfiles económicos para las demarcaciones de Aguascalientes, de acuerdo con sus capacidades productivas y posibilidades reales de desarrollo.