San Nicolás se convirtió en el único relleno sanitario municipal del país en acumular cinco certificaciones consecutivas por el cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003, la cual establece los criterios técnicos y operativos para la disposición final de residuos sólidos urbanos, informó el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez.

La certificación correspondiente a 2026 fue otorgada tras el proceso de verificación realizado por la Unidad de Verificación UVAC, que evalúa las condiciones operativas y los mecanismos de control ambiental del sitio. Montañez señaló que este procedimiento permite mantener una supervisión permanente sobre el funcionamiento del relleno sanitario.

San Nicolás recibe diariamente alrededor de mil 100 toneladas de residuos y opera mediante procesos de recepción, disposición, compactación y cobertura. Además, cuenta con sistemas para el manejo de biogás, drenaje pluvial e impermeabilización, así como con mecanismos de monitoreo del aire, el suelo y el agua.

Alfonso Chávez Vasavilbaso, gerente técnico de la UVAC, informó que las condiciones ambientales y operativas del relleno son aptas para una eventual ampliación. Por su parte, Carlos España Martínez, secretario de Servicios Públicos, recordó que desde 2022 el Municipio inició voluntariamente el proceso de verificación bajo esta norma para comprobar el cumplimiento de sus especificaciones.