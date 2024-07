CDMX.- Samo, miembro de la agrupación Camila, denunció haber sido víctima de un asalto en la Ciudad de México, en un video publicado en X, tras dejar su camioneta estacionada en la Colonia Condesa.

En el video, mostró el vidrio roto de su vehículo y otros daños interiores resultantes del incidente. El cantante expresó su frustración y preocupación por la inseguridad en la ciudad: «Es impresionante cómo se necesita reforzar la seguridad aquí; nos robaron computadoras y herramientas de trabajo. Me siento lleno de mucha impotencia».

Acompañando su denuncia, Samo instó a no normalizar estos actos y etiquetó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a su titular, Rosa Icela Rodríguez. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México respondió a su post.

Este no es el primer incidente que Samo reporta, ya que en octubre de 2019, reveló haber sido asaltado en la carretera Puebla-Tlaxcala, donde también le robaron objetos de valor.