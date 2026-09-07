Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La resolución de un tribunal de apelaciones de Estados Unidos a favor de la alianza entre Aeroméxico y Delta Air Lines representa un alivio para ambas aerolíneas, pero no resuelve la disputa aérea entre México y ese país, señalaron especialistas.

El 20 de agosto, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos anuló una orden de la Administración Trump emitida en septiembre de 2025 que buscaba obligar a las compañías a disolver su colaboración, mediante la cual han transportado a 64 millones de pasajeros entre ambos países desde 2017.

Actualmente, la alianza opera 54 rutas entre las principales ciudades de México y Estados Unidos, con 80 vuelos diarios.

Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (Inija), advirtió que el fallo no debe interpretarse como un triunfo del Gobierno mexicano ni como una solución a la disputa por el Acuerdo Bilateral en Servicios Aéreos.

«El beneficio es para las aerolíneas; les da un respiro y tranquilidad para poder seguir operando. Pero la disputa por el Acuerdo Bilateral aéreo continúa», puntualizó.

En septiembre de 2025, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) ordenó terminar el Acuerdo de Colaboración Conjunta entre ambas aerolíneas, con efecto a partir del 1 de enero de 2026, por presuntos incumplimientos de México al Convenio Bilateral en Servicios Aéreos, entre ellos la reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el traslado de carga al Felipe Ángeles (AIFA).

Aeroméxico y Delta impugnaron la orden en octubre de 2025 y con ello lograron suspender su entrada en vigor.