A propósito del conflicto intestino que desgarró a la jerarquía católica en los años setenta, en el episcopado del cuarto obispo diocesano, Monseñor Salvador Quezada Limón, a la fecha sólo Yolanda Padilla Rangel ha realizado un acercamiento al tema (Con la Iglesia hemos topado. Originalmente publicado por el ICA a principios de los noventa del siglo anterior, existe una segunda edición, ahora bajo el sello editorial de la UAA), aunque Yolanda sólo se refirió al problema, y no al conjunto del episcopado de Quezada. Que conozca, hay otra fuente digna de consideración, aunque se refiere en general a la situación de la Iglesia en México en esos años, y sólo de manera marginal toca la turbulencia de Aguascalientes que, por lo visto, no fue la única. El texto se llama “Los años setenta. Conflicto entre la jerarquía y el clero secular. Radiografía de la Iglesia en México”. Fue escrito por Patricia Arias, Alfonso Castillo y Cecilia López, y publicado en Cuadernos de Investigación Social, no. 5, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. A decir de estos autores, en Aguascalientes “el meollo del conflicto es descrito por el grupo de sacerdotes de la siguiente forma: desvinculación del obispo con sus sacerdotes, imposibilidad de comunicación y diálogo, autoritarismo, insensibilidad, inestabilidad emocional, egolatría, actuación insincera y destructividad”. Otro autor que realizó investigación sobre la Iglesia local fue José Antonio Gutiérrez Gutiérrez (La labor Social de la Iglesia, publicado por el ICA), pero ante el conflicto simplemente pasó de largo, muy probablemente porque no era su tema.

Por desgracia, y me parece que en términos generales, subsiste el mal sabor de boca que dejó esta trifulca, propiciando el olvido de otras muchas cosas que ocurrieron en el lapso en que Quezada gobernó la diócesis, y que sin duda fueron valiosas para los católicos aguascalentenses, dado que contribuyeron a forjar una iglesia que al menos estructuralmente hablando, fue más acorde para el crecimiento de la diócesis, y en particular de la ciudad episcopal.

En efecto, fue entonces cuando el Seminario Diocesano adquirió sus actuales instalaciones, se crearon el Centro Social Navarrete, sede de organizaciones sociales y caritativas de la diócesis, la importantísima Ciudad de los Niños, el Asilo de Ancianos. Además, se fortalecieron algunos movimientos, como el Movimiento por un Mundo Mejor, Movimiento Familiar Cristiano, Cursillos de Cristiandad, Jornadas de Vida Cristiana, etc., y también se realizaron labores de acercamiento con los trabajadores.

Como señalé, su episcopado se vio interrumpido cuando, en palabras de Yolanda Padilla, la Santa Sede “se reservó” el gobierno de la diócesis, forma eufemística de informar que Quezada era relevado del mando, que recayó en la persona del obispo Alfredo Torres Romero, aunque no con el nombramiento de quinto obispo diocesano, sino de Administrador Apostólico. Tengo la impresión, pero no lo sé de cierto, de que la naturaleza de este cargo dio cuenta de su carácter temporal, es decir, que Torres Romero vino a Aguascalientes en tanto se nombraba un nuevo pastor.

Este hecho, la notificación del retiro, ocurrió en el contexto de una misa concelebrada, el 19 de octubre de 1975. Al anunciar la decisión romana el jaliciense se permitió, según nota de El Sol del Centro, “encarecer a todos mis diocesanos sacerdotes, religiosos y fieles, la obediencia, reverencia y veneración hacia la persona del Administrador Apostólico”.

Las reacciones de la feligresía no se dejaron esperar. En esos días se publicaron en la prensa pequeñas esquelas que de entrada eran una toma de posición pública en torno al conflicto y de salida agradecían al pastor su servicio a la diócesis. Esto en términos generales, pero no faltaron los que hicieron constar su reprobación por la medida decidida por la Santa Sede. Por ejemplo, uno, publicado en este diario el 21 de octubre, por “La Comisión” de “Los fieles del barrio de San Marcos”, que a la letra dice “profundamente apenados al conocer la decisión de la Santa Sede, manifiestan su agradecimiento…” etc. Otro, firmado por “los fieles de San Juanito”, dice: “atónitos ante la noticia de la separación”… etc.

Quezada anunció que viviría una temporada en Guadalajara, y que posiblemente trasladara luego su residencia a esta ciudad, “donde se nos ha colmado de aprecios inmerecidos por toda esta gente tan bondadosa” (El Sol del Centro, 20 de octubre de 1975).

En los meses que siguieron tuvieron lugar situaciones vergonzosas, muy en el sentido contrario de lo que había solicitado el pastor retirado; situaciones de un fanatismo exacerbado, fruto del resentimiento de quienes se sintieron ofendidos por la decisión papal, y desde luego no faltaron quienes maniobraron en las sombras para revertir la determinación pontificia, probablemente instigados por el propio obispo Quezada, en tanto los que deseaban un cambio guardaron silencio y permitieron que todo sucediera, quizá por miedo, por indiferencia, o por cansancio. (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).