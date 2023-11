Lo que son las cosas… A la hora de buscar información sobre Monseñor Salvador Quezada Limón, cuarto obispo de Aguascalientes, a fin de proveerme de algún dato para escribir estas líneas, se me aparece algo de todo, menos de lo que busco. Es decir, encuentro salones de fiesta, talleres, fábrica de blancos, un dentista, una cooperativa, un gimnasio, una torre de departamentos, la CCAPAMA, el anuncio de la construcción del paso a desnivel en julio de 2019, el de su apertura a la circulación en diciembre de ese año y el de su inauguración en materia de accidentes el 4 de enero de 2020, y los que le siguieron, las quejas del supuesto error de diseño de la arteria y que por eso los conductores imprudentes e incompetentes se estrellan en él, etc., pero prácticamente nada que me indique quién fue esta persona cuyos merecimientos alcanzaron para que se le impusiera su nombre a la prolongación de la avenida Guadalupe, de avenida Convención Poniente al Río de los Pirules.

En fin, perdone usted por la más o menos detallada enumeración de lo que hay en esta avenida, pero veo en esto un símbolo de la acción del tiempo y el olvido, que todo lo corroe, todo lo gasta, y lo convierte todo en poco más que nada porque señora, señor: todo esto nos sugiere bienes y servicios, pero en contraste, el hombre que evoca el nombre se ha perdido… Y si eso ocurre con quienes tuvieron alguna relevancia en la comunidad, pues ya podemos imaginar lo que pasará con nosotros, con usted y conmigo, que ni siquiera alcanzaremos a darle nuestro nombre a una privadita… Somos olvido en ciernes; todos.

Claro, también aparece en la Internet un homónimo, el director escénico, dramaturgo, compositor, cantante, actor, originario de Rincón de Romos, Salvador Quezada Limón, pero no es este último el que me interesa ahora, sino quien, como digo, se desempeñó como cuarto obispo diocesano entre 1951 y 1984, y cuyo episcopado transcurrió, hacia el final, en medio de una tormenta, en parte desencadenada por él mismo. A este lapso habría que restar una pausa en el ministerio de poco más de un año, en el que fungió como titular el administrador apostólico Alfredo Torres Romero.

Supongo, y sólo es una suposición, que esta avenida lleva su nombre porque en ella está, en la acera norte de la segunda cuadra, el asilo de ancianos que se fundó durante su gestión y al que se retiró en los últimos años de su vida y fue su última morada.

Hoy le dedico esta columna al cumplirse hace unos días el 30 aniversario de su muerte, ocurrida el 20 de noviembre de 1993.

Pero sí hay en la Internet un par de fuentes de información, aunque tan raquíticas como los mantos freáticos de esta ex acuosa capital. Una de ellas que, presumo, tiene visos de ser oficial, se llama Jerarquía Católica, pero escrita en inglés. La otra fuente es Wikipedia, pero, asómbrate, chico, en su versión alemana. En ambos casos la información es la misma: Quezada Limón nació 7 de enero de 1909, en tierras donde aún hoy retumba el grito de ¡Viva Cristo Rey!, y quizá todavía hay muchas heridas abiertas, fruto de nuestra segunda guerra de religión, es decir, en Yahualica, Jalisco, en las meras alturas de los Altos de Jalisco. Fue ordenado sacerdote el 25 de junio de 1933. El 20 de octubre de 1951 fue nombrado obispo de Aguascalientes por el Papa Pío XII, y consagrado como tal el 8 de diciembre del mismo año por el poderoso Arzobispo de Guadalajara, José Garibi y Rivera, quien fuera su mentor. El 28 de enero de 1984, al cumplir los 75 años, el Papa Juan Pablo II aceptó su renuncia al obispado por motivos de edad. Murió casi 10 años después, el 20 de noviembre de 1993, a menos de 2 meses de cumplir los 85.

Lo que no dicen estas fuentes es que en el lapso previo a su nombramiento episcopal, fue párroco en la cercana ciudad de Jalostotitlán, en donde también se venera a la Virgen de la Asunción. Incluso en esta urbe existe una calle que lleva su nombre.

Está por hacerse, si es que algún día se hace, un análisis global de su episcopado, un trabajo hecho por alguien que resista los sentimientos encontrados, generalmente extremos, que este personaje provocó, o quizá todavía provoca; alguien que no lo haya conocido y que reúna en su accionar las herramientas del historiador, y que sea capaz de realizar un análisis que resista la tentación de la corrección política, la institucionalidad y lo conveniente, y se distancie para analizar los hechos, las trayectorias, los dichos de una manera lo más fría y objetiva posible, en caso de que sea esto posible.

La próxima semana le cuento un poco más sobre este tema. (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).