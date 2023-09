Héctor Grijalva Tamayo, director de Salud Mental y Adicciones del ISSEA, hizo un llamado urgente a las empresas para que se ajusten a la Norma Federal 025. Ésta establece la obligación de tener al menos un psicólogo en su equipo de trabajo, con el fin de abordar el estrés laboral, el cual puede derivar en adicciones y otros problemas de salud mental.

Grijalva subrayó que, pese a la existencia de esta normativa, son muchas las empresas que no la respetan al no ofrecer servicios de salud mental a su personal. En cambio, optan ocasionalmente por consultores externos o talleres esporádicos, que no representan una solución adecuada para las necesidades de salud mental en el ámbito laboral.

Durante una entrevista, Grijalva recalcó que las empresas deben integrar psicólogos de manera permanente en sus nóminas, especialmente en aquellos sectores con alto índice de estrés, como la industria automotriz y la industria pesada. En dichos ambientes, los incidentes laborales, como accidentes severos, pueden repercutir notablemente en la salud mental de los trabajadores y sus colegas.

Grijalva Tamayo puntualizó que el estrés laboral no es exclusivo de ciertas industrias, sino que influye en empleados de todos los sectores, abarcando desde oficinas gubernamentales hasta empresas de servicios, medios de comunicación, entre otros.

Respecto a las empresas que sí cumplen con la normativa de proporcionar atención psicológica, el Dr. Grijalva Tamayo confesó desconocer el panorama actual, pero expresó su esperanza de que haya compañías tomando iniciativas en el camino adecuado.

«Existen empresas que evitan invertir en salud mental, a pesar de que es un mandato legal», enfatizó el Dr. Grijalva. «En ocasiones, intervenimos para asesorar a las empresas en el cumplimiento de esta norma federal. Sin embargo, la responsabilidad principal radica en los empleadores. Desafortunadamente, no hay un organismo que los presione para acatar esta disposición».

El experto insistió en que las empresas no deberían conformarse con ofrecer talleres pasajeros o contratar a psicólogos externos. Es esencial contar con un psicólogo fijo en su personal. Además, resaltó la necesidad de prestar atención a la salud mental en ámbitos laborales con elevados grados de estrés, como es el caso de la industria automotriz.