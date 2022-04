La diputada federal del PAN, Margarita Zavala, afirmó que México vive una de las grandes catástrofes en materia de salud, ya que ante la pandemia, el Gobierno Federal en lugar de aumentar el presupuesto, lo disminuyó de manera importante y quitó el Seguro Popular sustituyéndolo por un INSABI que no funciona.

En conferencia de prensa, la legisladora federal, quien vino en apoyo a la candidata panista, Tere Jiménez Esquivel, reconoció la vocación y el heroísmo del personal de salud, médicos y enfermeras durante la pandemia, los cuales siguen abandonados por el Gobierno Federal.

Apuntó que el tema de salud ha sido una de las grandes catástrofes de este Gobierno de MORENA ya que en el momento más difícil de la historia moderna del país, el presupuesto para dicho rubro bajó como nunca “y no sólo eso, sino que quitaron el Seguro Popular, a sabiendas de que ya venía una pandemia. Se trata también de mirar al futuro. El problema que estamos viendo es que si no se ve en salud un sector prioritario, la catástrofe seguirá, así que en la medida que un estado como Aguascalientes y a través de quienes somos diputados federales, tenemos que empujar por el tema de salud”.

Señaló que del 2020 al 2021 el presupuesto de salud subió apenas unos 10 millones de pesos, es decir un 1% en el peor momento de la pandemia en el país, aunado al desabasto que hay de medicinas para los niños y niñas que lo necesitan, además de dejar en desamparo a las mujeres y a los adultos mayores.

