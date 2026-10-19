La pérdida de piezas dentales en la tercera edad no es una consecuencia inevitable del envejecimiento, sino que suele estar relacionada con enfermedades bucales y la falta de prevención a lo largo de la vida, señaló Italia Marín Bosque, integrante del Colegio de Odontólogos.

Explicó que existe la creencia de que, al llegar a una edad avanzada, las personas necesariamente perderán sus piezas dentales; sin embargo, aclaró que esto no tiene por qué ocurrir cuando se mantiene una adecuada salud bucal a lo largo de la vida.

Destacó que la conservación de los dientes depende, en buena medida, de los hábitos de higiene, la atención odontológica periódica y la detección oportuna de padecimientos como las caries y las enfermedades periodontales, que pueden ocasionar daños progresivos en la dentadura cuando no reciben tratamiento.

Por ello, recomendó acudir al dentista al menos una vez al año y mantener hábitos de higiene desde la infancia, a partir de la aparición del primer diente. Subrayó que la prevención permite conservar la dentadura y evitar tratamientos más complejos y costosos.

Advirtió que la pérdida dental puede dificultar la masticación y afectar la alimentación de los adultos mayores. Añadió que las enfermedades de las encías también pueden relacionarse con procesos inflamatorios que repercuten en la salud general.

Destacó que Aguascalientes cuenta con más de 86 centros de salud que ofrecen atención odontológica a costos accesibles, además de los servicios de otras instituciones públicas. Sin embargo, consideró necesario cambiar la costumbre de acudir a consulta únicamente cuando aparecen dolores o complicaciones.

Asimismo, llamó a familiares y cuidadores a apoyar en la higiene bucal a las personas con Parkinson, Alzheimer u otras condiciones que les impiden cepillarse los dientes por sí mismas.

Finalmente, insistió en que la edad, por sí sola, no determina la pérdida de dientes y que su conservación depende de la atención preventiva continua.