El sector salud estatal confirmó que mantiene las gestiones administrativas para la posible adquisición de Trikafta, un medicamento de nueva generación destinado a pacientes con fibrosis quística, e informó que el proveedor autorizado se encuentra en proceso de registrarse ante el Gobierno del Estado.

La autoridad informó que el medicamento ya superó las revisiones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y obtuvo su número de compendio para ingresar al país.

Por su parte, el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) ratificó su disposición de mantener el diálogo con las familias de los pacientes y dar seguimiento a los trámites administrativos necesarios para concretar la compra mediante el único proveedor autorizado en México.

La dependencia precisó que la empresa distribuidora se encuentra en proceso de completar su registro en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado, requisito indispensable para formalizar la adquisición del medicamento.

El ISSEA enfatizó que el fármaco no representa una cura para la fibrosis quística ni está indicado para todas las personas que padecen esta enfermedad. Su aplicación dependerá de las características particulares de cada caso y requerirá la valoración y prescripción directa de un especialista en neumología pediátrica, quien determinará la viabilidad médica del tratamiento.

Finalmente, la autoridad sanitaria estatal reafirmó que dará continuidad al procedimiento legal y administrativo, además de mantener la comunicación con los familiares para brindar alternativas terapéuticas a los pacientes de la entidad que, de acuerdo con el criterio médico especializado, sean candidatos al tratamiento.