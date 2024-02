Faltan cuatro meses para que termine el ciclo escolar 2023-2024 y no se ve consistencia aún en los cambios de los programas de estudio de educación básica, toda vez que se han estado dando saltos y tumbos en la aplicación de los cambios proyectados. La Secretaría de Educación se llevó más de cuatro años para que los expertos contratados, ex profeso, diseñaran el nuevo Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria; y, según los expertos, este Plan aún no está terminado, por lo que se siguen dando indicaciones para los ajustes necesarios. Con lo formulado hasta diciembre de 2022, las autoridades educativas centrales ordenaron cursos intensivos para los docentes sobre el nuevo Plan de Estudios a partir de enero de 2023. En estos cursos que se desarrollaron durante una semana hubo muchas dudas acerca de los cambios planteados debido a que, en el caso de Aguascalientes, las autoridades del Instituto, que condujeron los cursos mencionados, fueron preparados al vapor y los documentos que disponían, en ese momento, eran incompletos, a grado tal que todo debía consultarse a nivel central para disipar dudas y aclarar confusiones. En síntesis, este primer curso de “capacitación” dejó más dudas que certezas. De febrero a junio de 2023, el último viernes de cada mes, los directivos y los docentes fueron conociendo más datos acerca del nuevo Plan en reuniones de los consejos técnicos escolares; pero siendo honestos, habrá que decirlo y reconocer que en los consejos técnicos más que capacitación se daba (y se sigue dando hasta la fecha) solo información sobre los cambios educativos: de los fundamentos legales, los sustentos teórico-pedagógicos, los enfoques, la integración curricular, las metodologías y la evaluación. Se ha exagerado en la lectura sobre la información y en el llenado de cuadros que, de alguna manera, sintetizan el contenido de lo leído; pero ha faltado el análisis, la discusión, la argumentación, el juicio crítico y la justa valoración de lo leído; así como ha faltado, sobre todo, poner en la mesa el cómo aplicar los contenidos en los salones de clase, en la escuela y en la comunidad o en el entorno social del plantel educativo. Algunas lecturas, al parecer, llamaron la atención, pero han quedado en eso: en simples lecturas; porque no se han puesto en blanco y negro para su aplicación en la vida escolar. Y así se empezó, con saltos y tumbos, la implementación del nuevo Plan de Estudios a partir del ciclo escolar 2023-2024. Un ejemplo de estos saltos y tumbos: todos dicen las palabras “Programa Analítico”, como repetición del título de una de las lecturas realizadas, sin embargo, realmente pocos, muy pocos, saben cómo se diseña el Programa Analítico que es una de las partes fundamentales de los cambios. Ahora bien, si de acuerdo con la reforma el Programa Analítico es el que debe desarrollarse en el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos, pero la inmensa mayoría de los docentes no sabe cómo se diseña el Programa Analítico; entonces, ¿qué se está desarrollando en las escuelas?, ¿qué están aprendiendo los niños, los adolescentes y los jóvenes? Con toda seguridad están aprendiendo algo, pero no necesariamente contenidos del Programa Analítico, toda vez que éste aún no tiene ni pies ni cabeza; por lo que, casi después de un año en marcha, las autoridades del Instituto de Educación, los sistemas de asesoría y acompañamiento a las escuelas, los jefes del sector educativo, los supervisores escolares, los asesores técnico-pedagógicos, los jefes de enseñanza, los directores, los subdirectores, los coordinadores académicos y los docentes, tienen en frente el reto de darle certeza, correcta aplicación y buenos resultados al nuevo Plan de Estudios mediante el diseño y aplicación adecuada del Programa Analítico.