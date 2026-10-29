Un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol perdió el control de su camioneta, brincó el camellón central de la avenida Aguascalientes y terminó estrellándose de frente contra un automóvil que circulaba en sentido contrario. El aparatoso accidente dejó dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió a la altura de la calle Pablo Picasso, en el fraccionamiento Santa Anita, donde una camioneta Chevrolet pickup, color rojo y con placas estadounidenses, protagonizó la colisión contra un Renault del mismo color.

De acuerdo con los primeros reportes, Jesús, de 33 años, conducía la camioneta de sur a norte por el carril lateral izquierdo cuando perdió el control del volante.

La unidad brincó el camellón central, golpeó un poste de alumbrado público y un árbol, para después invadir los carriles contrarios y chocar frontalmente contra el Renault, que circulaba de norte a sur.

Tras el encontronazo, Israel, de 52 años, conductor del automóvil, resultó lesionado y fue trasladado a recibir atención médica en código verde.

Su acompañante, Fernando, de 30 años, también sufrió lesiones. Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil lo valoraron y trasladaron en código amarillo al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS.

Durante la intervención, policías viales sometieron al conductor de la camioneta a una prueba de alcoholemia, cuyo resultado confirmó que manejaba bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Jesús fue asegurado y trasladado al Complejo de Seguridad Pública Municipal, donde quedó a disposición del juez cívico.

Ambos vehículos, que presentaban daños considerables, fueron retirados del lugar y enviados a una pensión mientras se realizan los procedimientos correspondientes.