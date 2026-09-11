Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX. -El comediante Ricardo Pérez da el salto a la pantalla grande como protagonista de A Toda Madre, película dirigida y escrita por Max del Río.

La historia sigue a Martín (Hugo El Cojo Feliz), quien descubre que su madre está a punto de casarse con Juan (Pérez), la persona que lo atormentó y molestó durante su infancia, por lo cual decide sabotear la boda.

El elenco de la cinta incluye a Adal Ramones, Jesús Ochoa y colegas de la comedia como Jaro Hernández, Alexa Zuart, Esmeralda Soto, Édgar Villa e Isabel Fernández.

«Es una historia muy mexicana, de esta figura de la mamá, de la jefecita santa y de cómo, en la familia, es la máxima autoridad. Lo más padre de la comedia es que te permite tocar temas incómodos. Juan es un tipo muy simple; intenté, a partir de mis propias vivencias, darle intención.

«Creo que he atravesado por los prejuicios de la gente a través de la comedia y eso también ha sido importante», compartió Pérez, en entrevista.

Además de ser productor de la película, que llegará a los cines el jueves 17 de este mes, Pérez tiene claro que busca adentrarse en varios terrenos de la industria para explorar la comedia desde distintos ángulos.

«El cine es una de esas grandes aspiraciones que tenemos los comediantes, sobre todo, viendo cómo evolucionaron las carreras de comediantes en Estados Unidos, como Jim Carrey, Steve Martin o Adam Sandler.

«Estoy cómodo con ser el ingeniero industrial de la comedia: aprendiz de todos y experto en nada. Quiero meter mi pie en todas las albercas», señaló el integrante de La Cotorrisa y pareja de Susana Zabaleta.