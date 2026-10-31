Érika Hernández y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Órgano Interno de Control del INE afirmó que la Administración de Lorenzo Córdova tenía como proveedora favorita a una empresa de la familia Hernández.

Se trata de Seriplast, que, de acuerdo con la información de la Contraloría Interna del organismo, tuvo como representantes legales o accionistas a los mismos que Cajas Graf o Corporativo Zeg, propiedad de José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Así como amigos y familiares de estos.

«Por eso me gusta señalarlo, que esto no es un asunto de este momento. Es un asunto que viene de muchos años atrás», afirmó el contralor interno, Víctor Hugo Cervante, cercano a Morena.

Córdova fue consejero del IFE del 2011 al 2014, y después se convirtió en presidente del INE hasta el 2023, que llegó Taddei.

En su comparecencia con diputados, el funcionario argumentó que en el 2015 y 2016, cuando Córdova era presidente, el INE formalizó contratos con Seriplast.

Además de dicha empresa, justificó, en el 2019, esa Administración entregó un contrato con Cajas Graf.

Otra empresa que ha estado en diversos momentos en el IFE-INE es Plásticos y Metales, que también afirman ha sido aliada de la familia Hernández, por 150 millones de pesos.

Acusan anomalías

Frente las irregularidades detectadas en la administración de Taddei, la Presidenta Claudia Sheinbaum y Morena optaron por acusar a Córdova de irregularidades en su gestión, incluso, de llevar a la sonorense hasta el INE.

El Contralor expuso varios casos en los que detectaron anomalías. Incluso, algunos contratos vencen hasta finales de este año.

Por ejemplo, en octubre del 2021, el INE contrató a Grupo de Tecnología Cibernética para la renovación de infraestructura y software del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo y del Centro Nacional de Control y Monitoreo, usados para vigilar los spots de los partidos, por el que pagaron 372.6 millones de pesos.

De ese monto, argumentó, 25.7 millones de pesos fueron pagos indebidos, por lo que deben ser reintegrados, pues no se acreditó que se entregaron las licencias y el software no correspondía a la propuesta. Además de que se presume información falsa y hubo vigilancia deficiente.

No se atendieron 677 reportes no fueron penalizados.

«El patrón identificado: todos sabemos que el software no necesita mantenimiento, en su caso, actualizaciones. Aquí se acordó mantenimiento.

«Este contrato por todas aristas es malo, está irregular. Quisiera abonarlo porque nuestros alcances no sólo fueron a la administración de la ex consejera presidenta, también estamos auditando a la anterior», indicó.