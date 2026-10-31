Salió con tremendo cuchillo y acabó detenido

Un joven de 23 años terminó detenido por policías municipales de Aguascalientes luego de que fue sorprendido con un cuchillo de grandes dimensiones mientras caminaba por calles del fraccionamiento Villa Montaña.

El sospechoso fue identificado como Daniel “N”, quien fue interceptado por elementos de la Delegación Jesús Terán Norte cuando realizaban recorridos de vigilancia en el cruce de las calles Monte Dobra y Monte de Toledo.

Durante el patrullaje, los uniformados detectaron que el individuo portaba un arma blanca, por lo que decidieron intervenirlo y asegurar el objeto.

Se trataba de un cuchillo con hoja metálica de aproximadamente 39 centímetros y mango envuelto en cinta aislante negra, el cual quedó bajo resguardo como indicio.

Tras informarle el motivo de su arresto y sus derechos, Daniel fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición junto con el arma asegurada.