Un hombre de 51 años fue detenido por elementos del Mando Coordinado en el municipio de San José de Gracia, luego de que lo sorprendieran cargando una maceta con una planta de aparente marihuana. Durante una revisión, los uniformados también le encontraron dos bolsas con hierba seca.

La detención ocurrió en el cruce de las calles Juan Cristóbal y Jacinto de Castro, en la colonia Presidente Calles, donde los policías realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un sujeto que llevaba una planta de aproximadamente 60 centímetros de altura, aparentemente de cannabis.

Ante esta situación, los oficiales le marcaron el alto y procedieron a realizarle una inspección preventiva. El individuo se identificó como Lázaro «N», de 51 años, a quien le encontraron entre sus pertenencias dos bolsas de plástico con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana, que arrojaron un peso aproximado de 25 gramos.

El hombre fue detenido y trasladado, junto con la planta y los envoltorios asegurados, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.