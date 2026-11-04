Un hombre de 32 años fue detenido por policías municipales de Aguascalientes luego de que lo sorprendieran caminando por la vía pública con un cuchillo de aproximadamente 50 centímetros de longitud en una de sus manos.

La detención ocurrió en el fraccionamiento Gómez Portugal, cuando los uniformados realizaban recorridos de vigilancia sobre Paseo de la Cruz, en dirección de sur a norte.

Al llegar al cruce con la calle Vía Láctea, los oficiales detectaron a un individuo que llevaba un arma blanca en la mano derecha, por lo que detuvieron la patrulla y se aproximaron para intervenirlo.

El sujeto se identificó como Carlos “N”, de 32 años, a quien los policías cuestionaron sobre el motivo por el que caminaba armado.

El cuchillo que portaba tenía una hoja metálica de aproximadamente 50 centímetros de longitud y mango negro.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a detenerlo por la presunta portación de arma prohibida, además de informarle sus derechos.

Finalmente, Carlos “N” fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, junto con el cuchillo asegurado, para determinar su situación jurídica.