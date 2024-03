Claudia Guerrero y Aline Corpus Agencia Reforma

MEXICALI, BC: El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la resolución de la Corte sobre el descuento al empresario Ricardo Salinas Pliego no significa que no va a pagar.

Durante la mañanera en Mexicali, Baja California, López Obrador afirmó que al empresario se le hizo una quita pero debe pagar mil 700 millones de pesos.

El Mandatario federal dijo que la quita a Total play no es el «paquete» que está en revisión en un Tribunal.

«El asunto que resolvió la Corte ayer, primero decir que no es el paquete que está todavía en el Tribunal de distrito, es un paquete de más de 20 mil millones de pesos, eso todavía no se resuelve», aseguró AMLO.

«En este caso hay versiones encontradas. Lo de ayer es otra operación, del pago de impuestos en Total Play de dos mil 366 millones y lo único que se quitó, de acuerdo a la resolución. De seis temas, cinco la Corte le dio la razón al SAT y uno a la empresa».

«De modo que no van a ser 2 mil 600 millones, hay una quita de 600 pero no significa que no se va a pagar, significa que de los 2 mil 600 hay una quita de 600. Según entendemos tienen que pagar mil 700 milllones de pesos», agregó.

López Obrador adelantó que mañana informarán sobre la quita sin ánimo de «polemizar o pelearnos».

«No está muy claro sobre qué fue lo que resolvieron, a ver si mañana nosotros informamos sin el ánimo de polemizar o pelearnos, es nada más para que se informe sobre este caso», planteó.

«Sí aclarar que no tiene que ver con el otro tema que está pendiente que yo espero que los magistrados del Poder Judicial resuelvan este paquete de alrededor de 22 mil millones de pesos que viene desde el Gobierno de Fox, viene este litigio sobre estos impuestos».