Claudia Guerrero y Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, acusó ayer al Gobierno federal y, en particular, al Vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, de violar la ley por difundir documentos sobre los litigios que mantiene con el SAT ante el Poder Judicial, por adeudos fiscales de 63 mil millones de pesos.

A través de sus redes sociales, el empresario anunció que interpondrá una demanda.

«Oye, Jesús Ramírez, alias el #Bañagatos. ¿Sí sabes que tú y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo?», cuestionó.

«Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. P.D. Y no me vengan con que es ‘asunto público’. No, hay un proceso judicial que tiene reglas que ustedes #Gobiernicolas de mierda están obligados a cumplir».

Previamente, el dueño de TV Azteca publicó otros mensajes en los que aseguró que «no lo van a doblar» y que alista una gira por varios estados del País.

El pasado jueves, casi a la media noche, el Gobierno federal hizo público un conjunto de documentos relacionados con los litigios que mantiene contra Grupo Salinas, en la búsqueda del pago de impuestos.

En los últimos meses, el Gobierno ha informado sobre los adeudos del dueño de TV Azteca.

Primero, el Mandatario habló sobre pagos pendientes por unos 22 mil millones de pesos y reveló el ofrecimiento de quitar, por recargos y otros conceptos, por 8 mil millones.

El pasado 19 de marzo, el empresario publicó un video en redes sociales para denunciar que el SAT ha intentado extorsionar a sus empresas y que funcionarios del Gobierno «se han robado» 50 mil millones de pesos de las Pensiones para Adultos Mayores.

El 20 de marzo, el SAT finalmente dio a conocer que el adeudo total de las empresas de Grupo Salinas es de 63 mil millones de pesos.

El Jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, informó el 21 de marzo en la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador que, de la deuda actual del dueño de TV Azteca, 53 mil millones de pesos corresponden a juicios fiscales anteriores y en proceso.

Los otros 10 mil millones de pesos, precisó, son derivados de créditos emitidos en la actual Administración federal.

Sin embargo, apenas el 15 de marzo, el mismo SAT había dado a conocer que la deuda del empresario al fisco era de 30 mil millones de pesos.

Martínez explicó que, en el caso de los juicios fiscales (53 mil millones), el monto original que debieron pagar las empresas de Salinas era de 38 mil millones de pesos.

Ese monto comprende 17 juicios, incluidos siete casos de «consolidación fiscal», que es un esquema que permitía diferir o aplazar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).