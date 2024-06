Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, reapareció en público en Madrid, España, durante una fiesta del empresario y coleccionista asturiano Juan Antonio Pérez Simón.

La ocasión ameritó que el ex Mandatario posara para una fotografía en compañía de varios invitados, incluido el Embajador de México en ese país, Quirino Ordaz Coppel, ex militante del PRI y quien fue designado como representante diplomático por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Rosy Fuentes, esposa del Embajador Quirino Ordaz; J.A.P.S.; el Embajador Quirino; Ignacio Maluquer de Starlite y Carlos Salinas», se lee al pie de la imagen publicada por el diario digital conservador El Confidencial de España.

De acuerdo con la reseña, el festejo tuvo lugar en la casa del empresario, en la urbanización La Finca en Pozuelo de Alarcón, en la capital española.

Entre los invitados que departieron estuvieron la cantante Rosa López, el ex Presidente del Gobierno español, José María Aznar y su esposa Ana Botella.

«Todos celebraron el santo de Juan Antonio Pérez Simón con un magnífico show de flamenco. Se subieron al tablao Sara Calero y Juan Bravo. Como el empresario español vive la mayor parte del año en México, la fiesta se cerró, como no podía ser de otra manera, con mariachis», agrega la publicación periodística.

Apenas el pasado 23 de junio, la fotógrafa y publicista Fernanda Contreras publicó en su cuenta de X dos fotografías del ex Presidente Enrique Peña Nieto también en Madrid, pero de compras en el exclusivo Barrio de Salamanca.

En una de las imágenes se puede apreciar al priista con unos calcetines en la mano y, en otra, junto a otro hombre que sostiene varias prendas de vestir.