En lo que va del año, se han presentado sólo 3 robos en los más de 200 estacionamientos que existen en la capital, informó Mauricio López Muñoz, presidente de la Asociación Independiente de Estacionamientos.

Al respecto, el líder del sector comentó que en las negociaciones que operan dentro del primer cuadro de la ciudad es en donde se puede garantizar mayor seguridad, puesto que todas cuentan con sistema de circuito cerrado y siempre existe una persona que vigila la entrada y salida de los conductores.

Explicó que los lugares en los que existe menos seguridad son los centros comerciales; y es que, a pesar de que las personas que acuden a consumir algún bien o producto pagan por el servicio de estacionamiento, los espacios destinados son abiertos, lo cual dificulta las labores de vigilancia.

En términos generales, López Muñoz comentó que 2022 ha sido un año bueno en materia de seguridad, puesto que sólo se han presentado 3 robos, todos ellos poco significativos en tanto que los amantes de lo ajeno no se han llevado ninguna unidad, a excepción de algunos artículos en su interior.

Por otro lado, refirió que este mes es siempre el más esperado por los empresarios que se dedican al gremio, debido a la alta demanda que se tiene del servicio, lo cual se refleja en estacionamientos llenos, especialmente antes de Nochebuena, como resultado de la gran movilidad que se genera por la compra de regalos en los comercios del centro así como en diversos centros comerciales ubicados en la zona norte y sur de la capital.

El presidente de la asociación recomendó a los conductores buscar estacionamientos techados y no dejarse llevar por quienes dicen que no se harán responsables por daños o robos originados en su interior, porque la ley les exige contar con una póliza de seguro para poder responder ante cualquier percance que se pueda suscitar.