Salieron bien librados

Un fuerte choque frontal entre dos vehículos se registró durante la madrugada de ayer en la carretera federal No. 70 Poniente, dejando como saldo tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El accidente fue provocado por uno de los conductores que se encontraba bajo los efectos del alcohol e invadió el carril contrario al perder el control.

El aparatoso percance se registró aproximadamente a las 03:29 horas, a la altura del kilómetro 13+000 de la carretera federal No. 70 Poniente, cerca del poblado de Cieneguitas, municipio de Jesús María.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Guardia Nacional y una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos valoraron a tres hombres que resultaron con golpes menores y no requirieron ser trasladados a un hospital.

El conductor que provocó el accidente manejaba un coche Hyundai i10, color gris, con placas de circulación JRE-9266 del estado de Jalisco. Tanto él como su acompañante resultaron lesionados. Ambos jóvenes, de entre 20 y 25 años de edad, se encontraban bajo los efectos del alcohol, por lo que el conductor fue detenido.

Esta unidad se desplazaba por la carretera federal No. 70 Poniente en dirección de oriente a poniente, a exceso de velocidad y sin precaución. Al llegar a la altura del kilómetro 13+000, invadió parcialmente el carril contrario, lo que provocó que se impactara contra un automóvil Volkswagen Jetta, color blanco, con placas de circulación B76-APP de la Ciudad de México, conducido por un hombre de entre 50 y 55 años, que circulaba en condiciones normales en sentido de poniente a oriente.