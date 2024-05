El presidente municipal de Aguascalientes, José Juan Sánchez Barba, informó que diez pozos ubicados al oriente de la ciudad se vieron afectados por los apagones que sacudieron la capital la semana pasada.

Sánchez Barba explicó que, a pesar de contar con sistemas de respaldo tipo No-Break en los pozos, las variaciones de energía ocasionadas por los cortes de luz impactaron el suministro de agua para algunas zonas de la ciudad. También señaló que, aunque se implementaron estrategias especiales para mitigar los efectos de los apagones en el suministro de agua, algunos pozos sufrieron daños en sus sistemas de respaldo.

Dijo que las fallas representan horas sin que se pueda restablecer el servicio, ya que no solamente es cuestión de sacar la bomba o cambiarla, sino también esperar a que se llene y distribuya el vital líquido.

A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades municipales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha podido proporcionar información anticipada sobre los cortes de energía, lo que dificulta la planificación y la prevención de futuros impactos en el suministro de agua.

«Estamos con esa solicitud, al parecer no hay posibilidad de que nos avisen con tiempo, pero estaremos haciendo las gestiones necesarias y acudiremos con las personas responsables de este tema para estar prevenidos. Ojalá pudiéramos tener esta información con tiempo para hacer anuncios preventivos sobre las colonias que pueden ser afectadas», afirmó el edil.

Los diez pozos afectados se encuentran principalmente en la zona oriente de Aguascalientes, donde la interrupción del suministro de agua ha generado preocupación entre los residentes.