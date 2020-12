Viridiana Martínez Guzmán Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El cierre repentino de las tiendas ha puesto a algunas personas a correr por los regalos de Navidad vía Internet o como pueda.

Consumidores aseguraron que, aunque saben de la pandemia, les tomó por sorpresa el cierre de las tiendas, por lo que han sufrido con la compra de los regalos de Navidad.

En una tienda departamental en la que las personas pueden recoger su mercancía en vehículo, las filas son largas.

“La verdad ha sido muy complicado, comprar en línea es sencillo al final del día, pero ya no encuentras tallas, números,ya no hay en las diferentes tiendas; pues sí es un proceso de cinco días hábiles en lo que te entregan las mercancías”, indicó Xóchitl Zetina.

Ella planeaba adquirir el regalo para su hijo justo el fin de semana que cerraron todas las tiendas, por lo que optó por comprar en línea y recoger su mercancía.

Mientras que otros buscan en supermercados juguetes o regalos para esta Navidad, pese a la petición de quedarse en casa por el alza en el número de contagios.

“Ya teníamos planeado un intercambio, entonces cuando dijeron que cerraban las tiendas me estresé, he buscado donde he podido”, expresó Laura Alcántara.

Otros no están de acuerdo con comprar regalos debido el alto número de contagios por Covid.19.

“Deberíamos estar más conscientes de todo lo que está pasando, desgraciadamente no entendemos, no alcanzamos a comprender la dimensión del daño que nos está provocando esta enfermedad”, expresó Ernesto Sánchez, quien fue a recoger un producto a una tienda.