El fútbol femenino profesional en Aguascalientes no ha experimentado momentos destacados desde la creación de las Centellas, debido a la escasa inversión en las jugadoras y al dominio que ejercen otros equipos en la máxima categoría.

Actualmente, el equipo principal de las Centellas se encuentra, una vez más, luchando por evitar los últimos lugares de la tabla general. Además, la categoría Sub-19, que anteriormente había obtenido buenos resultados, también se encontraba en posiciones desfavorables antes de este fin de semana.

Este fin de semana, en las instalaciones de Casa Club Necaxa, las Centellitas enfrentaron al Puebla con el objetivo de sumar puntos. El encuentro fue bastante reñido, con ambos equipos luchando por cada centímetro del campo, intentando no conceder espacios y capitalizar sus oportunidades de gol.

Cuando todo indicaba que el partido concluiría en un empate sin goles, Nubia Estrada marcó la diferencia, otorgando la victoria a las Centellitas por la mínima diferencia, un triunfo muy valioso para la institución. Este resultado permitió al Necaxa avanzar significativamente en la tabla, logrando su primera victoria del torneo.

Con once puntos, las Centellitas ascendieron al quinto puesto del grupo uno, quedando a sólo cuatro puntos de la zona de clasificación. La próxima semana, su visita a Pumas representa una oportunidad para buscar un resultado positivo y contender por un lugar en la liguilla. Es crucial que las jóvenes obtengan buenos resultados y aspiren a promocionarse al primer equipo, el cual necesita reforzar su plantel con jugadoras capaces de elevar el nivel del equipo desde las categorías inferiores.