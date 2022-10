Ernesto Sarabia y Sergio Ángeles Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El desayuno de muchos mexicanos, bolillo o pan dulce y el café no se escapó de las presiones inflacionarias y se prevé que sus precios se mantengan en niveles altos para el cierre del año.

La buena noticia es que en los siguientes meses podrían bajar, pues analistas aseguran que la inflación ya tocó su máximo punto en septiembre.

Los precios del pan subieron como no lo hacían en 25 años y los del café en 10 años.

El pan blanco -bolillos y teleras, muy usados para hacer tortas- registró una tasa de inflación de 32.04 por ciento anual, su mayor cifra desde marzo de 1997.

El pan dulce se encareció 22.55 por ciento en septiembre respecto al mismo mes de 2021, su mayor alza en 25 años y ocho meses (enero de 1997), cuando su precio se disparó 23.09 por ciento.

A estos le siguieron los pasteles, pastelillos y pan dulce empaquetado con un incremento de 25.40 por ciento anual, su mayor tasa en 25 años y medio, mientras que la inflación del pan de caja -para sándwiches- fue de 22.55 por ciento en septiembre, su cifra más alta en 14 años.

El alza generalizada del pan se debe en gran medida al encarecimiento en las materias primas a nivel global, como la harina de trigo, por el conflicto entre dos de los mayores productores de trigo: Rusia y Ucrania.

La harina de trigo registró una tasa de inflación anual de 38.79 por ciento, nivel no visto desde noviembre de 1996.

Junto al pan, el café también se encareció en los últimos 12 meses, ya que en general subió 14.47 por ciento, lo que no ocurría en más de 10 años y medio.

El tostado se encareció 21.29 por ciento anual, su mayor alza en casi 11 años y soluble 14.24 por ciento.

El consumo anual de café per cápita en el País es de 1.7 kilogramos, mientras que 84 por ciento de los hogares mexicanos consume café soluble.

En el mes de referencia, la inflación general -medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)- fue de 8.70 por ciento anual, la mayor en 21 años y 9 meses.