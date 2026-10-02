La jueza de Control Penal Federal Yuridia Bello Camacho determinó la no vinculación a proceso de los cinco exservidores públicos del Municipio de Aguascalientes imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Next Energy.

Durante la continuación de la audiencia inicial, que concluyó en la madrugada del jueves, la jueza federal estableció que el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades había prescrito y que el asunto ya había sido juzgado previamente.

El Ministerio Público Federal, a través de la Fiscalía General de la República, imputaba a Alfredo “N”, exsecretario de Finanzas; Jaime “N”, exsecretario del Ayuntamiento; Mónica “N”, exsecretaria de Administración; Rodolfo “N”, exsecretario de Servicios Públicos, y Luis “N”, exsíndico, en relación con la autorización de más del 25% de las participaciones federales para la contratación del fallido parque fotovoltaico del Municipio de Aguascalientes con la empresa Next Energy, de Eugenio Maiz Domene.

Al respecto, la denunciante Nora Ruvalcaba sostuvo que la resolución de la jueza Yuridia Bello no necesariamente representa el punto final del procedimiento.

Cuestionó que la resolución se haya sustentado en la prescripción del delito, al considerar que la determinación judicial no elimina la exigencia de conocer el destino de los más de 2 mil millones de pesos relacionados con el financiamiento del parque fotovoltaico.

También señaló que la Fiscalía General del Estado ya había determinado el no ejercicio de la acción penal y que las imputaciones dentro de la carpeta de investigación se enfocaron en posibles responsabilidades del empresario y de empleados de Banca Afirme.