Francisco de Anda Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Salvador Zamora Zamora renunció ayer a la Secretaría General de Gobierno (SGG) de Jalisco, y el Gobernador Pablo Lemus Navarro designó en su lugar a Carlos Arias Madrid, quien era titular del Servicio Estatal Tributario (SET).

El relevo ocurre en medio de la crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), que ha derivado en una serie de protestas y bloqueos en calles de la Ciudad. Una de ellas, el 11 de octubre en Casa Jalisco, terminó en una trifulca con saldo de 39 personas detenidas y 59 lesionadas (28 policías y 31 civiles). Zamora se encontraba ese día de vacaciones.

En un mensaje en X, Zamora informó que presentó su renuncia con efectos inmediatos, agradeció la confianza del Gobernador y adelantó que se concentrará en proyectos políticos.

«A partir de ahora me concentraré en las tareas que me han sido encomendadas por nuestro proyecto político rumbo al proceso electoral. Pronto les daré más detalles», dijo el ex funcionario.

Zamora ocupaba el cargo desde el 6 de diciembre de 2024 y antes fue Presidente Municipal de Tlajomulco durante dos trienios, diputado local y diputado federal, siempre bajo las siglas de MC. Su salida se da tras las protestas por la mala calidad del agua, en las que fue cuestionado por su ausencia en momentos clave de la crisis.

Lemus explicó que Zamora le informó que, por objetivos personales y del equipo político, asumirá labores relacionadas con el proceso electoral 2026-2027, y le agradeció su trabajo durante casi dos años.

El Mandatario estatal informó que solicitó al nuevo titular de la SGG fortalecer la comunicación con los Poderes y actores políticos del Estado, así como mantener el enlace con los sectores económicos y sociales.

Aparte, representantes de organismos de la Iniciativa Privada (IP) de Jalisco consultados expresaron su voto de confianza para Arias al frente de la SGG y coincidieron en que el tema más urgente a atender será el de la crisis del agua, así como el de la seguridad.

El relevo…

Carlos Arias Madrid, nuevo titular de la Secretaría General de Gobierno:

Es abogado y cuenta con tres Maestrías: Derecho Público, Derecho Electoral y Derecho de la Empresa.

Tiene estudios en mediación, negociación y manejo de crisis.

Desde diciembre de 2025 encabezó el Servicio Estatal Tributario (SET) de Jalisco.

Ocupó cargos en el Consejo de la Judicatura de Jalisco y gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan.

Fue consejero estatal y nacional del PAN entre 2018 y 2019.

Fue abogado de Lemus durante su campaña por la Gubernatura.

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