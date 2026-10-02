Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX.- Ernesto Laguardia concluyó su participación en La Casa de los Famosos México como séptimo finalista, resultado que consideró una promesa cumplida con su familia y el público. El actor, de 66 años, aseguró que su paso por el reality le permitió crecer personalmente, mejorar su inteligencia emocional y valorar más los afectos y aspectos cotidianos de la vida. Tras salir del programa, Laguardia espera acercarse a nuevas audiencias y retomar sus proyectos profesionales. Entre sus planes se encuentran regresar a la obra Conversando con el Diablo, realizar un podcast, participar en una telenovela y continuar aprendiendo sobre las redes sociales.