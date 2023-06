Parece que Centellas sufrirá una reestructuración muy importante para el próximo torneo, pues los cambios continúan y las bajas se siguen acumulando. Ahora fue turno de la joven defensora y mediocampista, Diana Anguiano, quien a través de sus redes sociales confirmó su salida del equipo con un mensaje de agradecimiento.

«Me despido de esta institución dando las gracias por abrirme las puertas y darme la oportunidad de seguir formándome como futbolista profesional. De igual manera, agradezco al cuerpo técnico y compañeras por confiar en mí y apoyarme; me llevo algo de todas y cada una de las personas que conocí durante mi estancia en Aguascalientes, la cual estoy segura de que me servirá para seguir creciendo dentro y fuera de la cancha. Me voy enormemente agradecida con la afición por el apoyo a pesar de las adversidades», fue el breve mensaje que compartió Anguiano.

La jugadora pasó dos años con Necaxa, disputando cuatro torneos en donde acumuló 45 partidos, siendo el Clausura 2023 su torneo con más participación al jugar en todos los encuentros del torneo, 15 de ellos como titular y anotando 3 goles. Números que sorprenden pues estaba viviendo su mejor momento con Necaxa y, a pesar de ello, se ha decidido que salga de la institución al igual que muchas jugadoras. Por lo tanto, se espera que la plantilla sea de las más renovadas para el próximo torneo dentro de la Liga MX Femenil.